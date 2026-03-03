大阪府の吉村洋文知事が３日までに自身のインスタグラムを更新し、明石家さんまとのツーショットを披露した。ともにカジュアルな服装の２人の写真に、「さんまさんとやで」と投稿。大阪府知事とお笑い怪獣の「共演」に「大阪が明るくなる」「２人とも若い」などのコメントが寄せられた。