巨人は３日、ジャイアンツタウンスタジアム（Ｇタウン）で予定した３軍のプロ・アマ交流戦、東経大戦を雨天中止にした。３軍は２月２７日まで宮崎・都城で春季キャンプ。この日が今季初の対外試合の予定だったが、今季から就任した会田有志３軍監督の初陣はお預けとなった。次戦は１６日にジャイアンツ球場（Ｇ球場）でＢＣリーグ山梨ファイアーウィンズとの試合が予定されている。