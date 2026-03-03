ＦＣ東京の日本代表ＤＦ長友佑都が３日、日本最多となる自身５度目の出場がかかる北中米Ｗ杯開幕まであと１００日となった節目に小平グラウンドで取材対応し、現在の心境を語った。６月１１日の本大会開幕を控え、今季Ｊ１百年構想リーグで先発出場を続ける３９歳は「このチームでタイトルを取ってＷ杯に行くというのが僕の大きな目標。僕はＷ杯に行きますし、そこで最高の自分を見せられるので、それが１００日だろうか５０日