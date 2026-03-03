コメディ俳優のマーティン・ショート、同じくコメディ俳優のスティーヴ・マーティン、女優のセレーナ・ゴメスが、先日開催されたアクター賞を欠席した。1日に行われた同アワードに「マーダーズ・イン・ビルディング」でノミネートされていた3人だが、マーティンの娘キャサリンさんが先日他界したことを受け、スティーヴとセレーナも式典への出席