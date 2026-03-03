マイナビ就職EXPO 高松会場（高松市総合体育館） 香川労働局が2026年3月に卒業予定の香川県の高校生と大学生の就職内定状況（1月末現在）を発表しました。 高校生の内定率は95.9％で、前年同期と比べて2.7ポイント上昇しました。大学生の内定率は73.5％で、前年同期と比べて9.1ポイント低下しました。 大学生の内定率が下がったことについて、香川労働局は「就職活動の長期化により、すでに内定を得た学生が志望企業や