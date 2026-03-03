2026年2月は寒暖差が激しく、夏日となった所がありました。また、少雨の太平洋側で久しぶりにまとまった雨が降りました。さて、3月はどうなるのでしょうか?寒暖差が激しかった2月、季節外れの夏日も春一番が吹いて、着実と季節が進む寒暖差の激しい2月でしたが、3月2日に気象庁が発表した「2026年2月の天候」によると、全国的に寒気の影響を受けた時期もありましたが、北日本を中心に暖かい空気が流れ込みやすく、北日本では顕著