浦和16歳MF和田武士が取材に応じた浦和レッズの16歳MF和田武士が、3月3日の公開トレーニング後に取材対応。「百年構想リーグの中、どこかでピッチに立てたら」とデビューへの思いを話した。和田は昨年、高校1年生ながら浦和レッズユース所属でトップチームに二種登録された。「飛び級」でU-17ワールドカップ（W杯）に選出されて活躍を見せ、今季に向けプロ契約を締結した。プレシーズンのキャンプからトップチームでの活動を続