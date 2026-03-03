東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」2階にあるカフェ「トスティーナ」にて2026年1月から3月にかけて開催されている“いちご”をテーマにした季節限定フェア。春を味わうご褒美スイーツフェアの第3弾として「いちご×桜 スイーツ&ベーカリー」が開催されています☆ シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」いちご×桜 スイーツ&ベーカ