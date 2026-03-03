高市総理はイラン情勢をめぐり、「近々、中東諸国の周辺国も含めた大使と面会する」と明らかにしました。また、「イランによる周辺国への攻撃によって被害が発生していることを憂慮している」と話した上で、「イランに対して、周辺国への攻撃を含む地域を不安定化させる行動をやめること、交渉を含む外交的解決は強く申入れをしている」と強調しました。