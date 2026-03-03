東大出身のタレントでクイズプレーヤーの伊沢拓司（31）が3日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。学生時代のアルバイトについて語った。同番組で「東大に入学して衝撃を受けたこと」として、時給1万円以上という家庭教師のアルバイトを挙げた伊沢。「こういうのがあるんですよ、闇じゃないバイトで。紹介の紹介みたいな形」と切り出し、「タワマンの最上階に住んでるお金持ちの小学生に、教え