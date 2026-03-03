後継車両検討はあるもののかなり先！イギリスの防衛企業であるBAEシステムズは2026年2月24日、アメリカ陸軍向けにM109A7 Paladin自走りゅう弾砲とM992A3弾薬運搬車を追加供給する、5億ドル（約750億円）超の契約を獲得したと発表しました。【画像】え、最初に投入されたのベトナム戦争!? これが初期のM109自走りゅう弾砲ですこの契約は2025年12月に締結され、特に機甲旅団戦闘団（ABCT）の重要な作戦要件を満たすため、アメリ