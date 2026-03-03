同居する女性の腹部を包丁で刺そうとした疑いで、滋賀県長浜市の整体院経営の男（４４）が逮捕されました。滋賀県警が３月３日（火）、殺人未遂の疑いで逮捕したのは、長浜市在住の整体院経営の男（４４）です。県警によると男は、３月１日（日）午後４時ごろに自宅で、同居する女性（４５）に対し「殺してやるよ、頼むから死んでくれ」などと言い、包丁を腹部めがけて突き刺そうとした疑いが持たれています。包丁は腹部には刺さら