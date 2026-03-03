ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、３月２４日（火）から埼玉県の熊谷ラグビー場などで開催する「第２７回全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会」の開催概要と出場チームを発表しました。今年度は、全国各ブロックで開催された大会を経て選抜された３２校【北海道１、東北３、関東６（前年度優勝枠１を含む）、北信越１、東海３、近畿６、中国２、四国２、九州５、開催地（埼玉）１、実行委員会推薦枠２（東西