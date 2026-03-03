アメリカのトランプ大統領はイランへの軍事作戦をめぐり「大きな波はもうすぐくる」と述べ、さらに大規模な攻撃を実施すると明らかにしました。【映像】イランに対し大規模な攻撃を示唆したトランプ氏トランプ大統領「当初、4週間から5週間かかると計画していたが、それよりも長い期間作戦を続ける能力を持っている」トランプ大統領は2日、イランへの攻撃をめぐり「我々は容易に勝利するだろう」としたうえで、「どれだけ時間