イランの革命防衛隊は、エネルギー輸送の要衝・ホルムズ海峡は「封鎖された」と主張し、「通過する船には火を放つ」と警告しました。【映像】黒煙の上がるタンカーイランでは、3日も、首都テヘランにある国営放送の本部が空爆されるなどアメリカやイスラエルから攻撃が続いています。イランメディアによりますと、革命防衛隊の高官は2日、エネルギーの重要な輸送ルートであるホルムズ海峡はすでに「封鎖された」と表明し、「