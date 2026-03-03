福岡県川崎町で２０１８年、長女（生後１１か月）に暴行して死亡させたとして傷害致死罪に問われた無職の女性被告（２９）の裁判員裁判の判決で、福岡地裁は３日、無罪（求刑・懲役８年）を言い渡した。鈴嶋晋一裁判長は「間違いなく暴行を加えたとはいえない」と述べた。被告は１８年７月２８日午前、当時の自宅で長女の頭に暴行を加えて後頭部の骨折などのけがを負わせ、急性硬膜下血腫などで死亡させたとして起訴された。公