【USJ：25周年記念プログラム】 3月4日 開始 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、3月31日に開業25周年を迎えることへの感謝を込めて3月4日から2027年3月30日まで“Discover U!!!（ディスカバー・ユー）”をテーマに、様々な企画を実施する。 25周年記念グッズとして、プログラム期間中に実施されるパレード「NO LIMIT! パレード ～Discover U!!!