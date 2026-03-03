女優の チョン・ジヒョン が、ファッションブランドの新たな顔を務める。流行に左右されない存在感で、ブランドの価値を体現する見通しだ。【写真】「Hは無音だよ」チョン・ジヒョン韓国のアパレル企業 新星通商 は3月3日、チョン・ジヒョンをSPAブランド TOPTEN10 の新ブランドアンバサダーに起用したと発表した。チョン・ジヒョンは、時代が変わっても揺るがないオーラと自然体のスタイリングで、長年にわたり“憧れのアイコン”