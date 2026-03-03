日本維新の会・吉村洋文代表は３日、高市早苗総理と自身が、自民党と維新の党大会にそれぞれ出席する方針であることを明かした。囲み取材に応じ「今、事務方で最終調整をしているところだと思います。連立合意を組んでいますから。連立政権のもとで、この日本の政治を前に進めていくという意味では、重要なことではないかと思っています」と話した。維新は２１日に、自民党は４月１２日にそれぞれ都内で党大会を行う。自民党は