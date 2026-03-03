大阪・ＡＢＣテレビのバラエティー番組「探偵！ナイトスクープ」（金曜・午後１１時１７分）で４代目秘書を務めている同局（朝日放送）の増田紗織アナウンサーが、今月いっぱいで退社することが３日、分かった。４月以降はフリーアナウンサーとして活動するとみられる。同局関係者は「現時点でお話しできることはございません」とした。現在のレギュラー番組は、入社１年目の１９年から秘書を担当している「―スクープ」のほか