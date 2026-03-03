Ｊ２藤枝は７日のホーム磐田戦に向け、３日に焼津市内で調整を行った。今季就任した元日本代表ＤＦ槙野智章監督にとっては初の静岡ダービーでの指揮。チームにとっても今季初の連勝が懸かる一戦で、勝利を狙う。ここまで両チームは４試合を終え、藤枝が２勝２敗の勝ち点７でＥＡＳＴ―Ｂグループ５位。一方の磐田は同６位で、２勝はいずれもＰＫ戦で制しており、勝ち点４。磐田の志垣良監督も今季就任したばかりで、県内クラブ