２０２６年４月の在職老齢年金制度改正を前に、シニアの就業意識に鮮明な差が表れた。株式会社マイスター６０は６０〜７４歳の男女１，０００名を対象にインターネット調査（２０２６年１月２６日〜１月２８日）を実施。在職老齢年金制度の見直しを「知っている」と答えた層の８６．２％が就業継続に前向きと回答したのに対し、「知らなかった」層は５７．９％にとどまり、認知有無で２８．３ポイントの差が生じた。また、現在