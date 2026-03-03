King ＆ Princeの高橋海人（※高＝はしごだか）が、現地時間25日午後7時にイタリア・ミラノにて開催された、クリエイティブ・ディレクター、マルコ・デ・ヴィンチェンツォによる、エトロ2026/2027秋冬ウィメンズコレクションのファッションショーに、グローバルブランドアンバサダーとして出席した。【全身ショット】かっこよすぎる…！シックなスタイルを披露する高橋海人今回で4回目の参加となる高橋は、エトロ2026春夏メン