阪神石井大智投手が3日、2軍施設・SGL尼崎の室内練習場で、台に座った状態のままキャッチボールを行った。石井は2月11日の紅白戦で左アキレス腱を負傷。後に「左アキレス腱断裂縫合術」を行い、2月27日からリハビリを開始していた。