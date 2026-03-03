1日の中山9R・富里特別のキャピタルリッチ（左上腕骨複骨折で予後不良）で落馬した菅原明良（24、フリー）が第3腰椎椎体骨折の診断を受けたことが3日、分かった。全治2、3カ月を要する見込み。同騎手はここまで9勝をマークしていた。