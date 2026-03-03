米国男子ツアー「コグニザントクラシック」を終え、最新の賞金ランキングが更新された。〈連続写真〉松山英樹はなぜ強い？アマチュアとの決定的な差を発見同大会を17位で終えた金谷拓実は13万2000ドル（約2072万円）を獲得。トータル20万3210ドル（約3190万円）にし115位から93位までジャンプアップした。先週出場のなかった松山英樹は205万3970ドル（約3億2247万円）で10位。同じく同大会をスキップした久常涼が、157万3177ドル