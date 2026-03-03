タイガー・ウッズ（米国）とローリー・マキロイ（北アイルランド）らが創設した新リーグ『TGL』は、3月1日にタイガー率いる「ジュピター・リンクス」と、マキロイ、松山英樹らの「ボストン・コモンズC」が対戦。延長戦の末にボストンが勝利したが、そこでタイガーがプレーする姿は見られなかった。〈写真〉タテからヨコに 松山英樹のスイング変化さらに3日にはプレーオフ進出がかかるジュピターが「ザ・ベイGC」と対戦する。その