＜インベステック南アフリカオープン最終日◇1日◇ステレンボッシュGC（南アフリカ）◇7213ヤード・パー70＞【画像】今後もっと勝つ!? ジャービスの超ベタ足なスイング連続写真3日目に「64」をマークし、単独首位でこの日を迎えた22歳のケーシー・ジャービス（南アフリカ）が、4バーディ・1ボギーの「67」で逃切り、トータル14アンダーで、前戦の「マジカル・ケニアオープン」に続く今季2勝目を挙げた。この連勝で今季海外メジャ