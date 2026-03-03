佐藤心結（さとう みゆ）が自身のインスタグラムを更新。ツアーでも着用しているアディダスのゴルフウェアで過ごすオフショットを投稿した。【写真】メガネにニット帽、デニムのロングスカートで普段と全然雰囲気が違う佐藤心結「普段着でもデザインがすごくかわいくてお気に入り」「ゴルフでもプライベートでも両方いけちゃう！」「足元までリンクすると一段階アップ」と魅力をアピール。そして「私は公園にお散歩に行ってきまし