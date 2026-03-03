マイアミとの再契約を発表したピックルボールの船水雄太＝3日、東京都内ピックルボールで日本選手として初めて最高峰の米メジャーリーグ・ピックルボール（MLP）でプレーした船水雄太（32）が3日、マイアミと再契約したと発表した。東京都内で記者会見し「主力として自覚を持ってチームを優勝に導く」と意気込んだ。ピックルボールは「パドル」と呼ばれるラケットで穴が開いたプラスチック製の球を打ち合うラケット競技で、本