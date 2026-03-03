調整する小祝さくら＝琉球GC女子ゴルフで左手首を痛めて昨季途中から欠場していた小祝さくらが3日、今季開幕戦で5日からのダイキン・オーキッド・レディースを前に会場の沖縄県琉球GCで取材に応じ、昨年7月以来の復帰戦へ「間に合って良かった。今のベストのゴルフができたら」と笑顔で意気込みを語った。昨年9月に手術を受け、12月から軽い練習を始めた。コースを回ったのは今年1月中旬からのハワイ合宿で「最初は（打つこと