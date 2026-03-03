福岡県川崎町で2018年、生後11カ月の長女を暴行し死亡させたとして、傷害致死罪に問われた母親（29）の裁判員裁判で、福岡地裁は3日、無罪の判決を言い渡した。求刑は懲役8年で、弁護側は持病発作による事故だと訴えていた。