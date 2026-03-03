【ワシントン＝淵上隆悠】米国のルビオ国務長官は２日、米軍とイスラエル軍によるイランへの合同軍事作戦について、議会側に攻撃後初めて説明を行った。野党・民主党は議会の承認を得ずに攻撃に踏み切ったことを非難しているが、ルビオ氏は記者団に「法律を１００％守っている」と述べた。ルビオ氏は連邦議会で、上下両院の共和、民主両党トップと情報特別委員会の正副委員長の計８人から成る「ギャング・オブ・エイト」に対し