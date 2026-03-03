東大卒の実業家でクイズプレーヤーの伊沢拓司が３日、フジテレビ系「ぽかぽか」に出演。東大派閥で仕事を「もらってます！」と堂々宣言した。この日は「東大京大くらべるＳＰ」と題し、東大卒の伊沢、菊川怜、京大卒の辰巳琢郎が登場。その中で大学の派閥で仕事をもらっているか？との質問が飛んだ。辰巳は「派閥でやっているっぽいのは…特に東大京大は」と首を傾げ、特に京大だから、東大だからで仕事をもらったことはあま