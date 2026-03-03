米・イスラエル両軍による大規模空爆に対するイランの反撃に巻き込まれ、テルアビブで米オスカー監督クエンティン・タランティーノ氏（６２）が死亡したとの情報が拡散した。これに対し、同氏に近い関係者は２日、本人の無事を確認したと米ニュースサイト「ＴＭＺ」に報告した。同サイトによると、２月２８日に米・イスラエル両軍が空爆を開始した数時間後、ソーシャルメディアのＸでは、匿名アカウントからタランティーノ監督