【モデルプレス＝2026/03/03】元フジテレビアナウンサーの永島優美が3月1日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーランドでの娘との2ショットを公開した。【写真】34歳元フジアナ「大きくなった」2歳娘とピンク服揃えたディズニーショット◆永島優美アナ、2歳娘とディズニーへ永島アナは「『ミニーちゃん、タッチした！』とことあるごとに話している娘。写真を撮ることにもハマっているので、カメラを持って張り切ってました」と