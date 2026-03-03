【モデルプレス＝2026/03/03】乃木坂46の田村真佑が3月1日、自身のInstagramを更新。オフショルダーのホワイトコーディネートを公開した。【写真】27歳乃木坂「白い妖精みたい」反響相次いだオフショルコーデ◆田村真佑、オフショルホワイトコーデ披露田村は、白いファーのベレー帽をかぶり、両肩にリボンのついたインナーにオフショルダーのカーディガンを重ねた全身ホワイトのコーディネートを公開。美しいデコルテや肩のライン