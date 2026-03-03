【モデルプレス＝2026/03/03】俳優の寺田心が3日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月曜〜金曜ひる1時〜）に出演。料理の腕前に反響が寄せられている。【写真】子役出身17歳俳優、“激変ぶり”話題のランウェイショット◆寺田心、朝5時起きで朝食手作りこの日、番組では“可愛すぎる子役”として人気を集め、最近では“激変ぶり”が話題の寺田が登場。もうすぐ高校3年生となり、現在は筋トレに熱中していることを明かした。また、朝は