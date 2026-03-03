アジア株中東紛争拡大を警戒、中国株はハイテク除き、比較的しっかり 東京時間13:46現在 香港ハンセン指数 25985.12（-74.73-0.29%） 中国上海総合指数 4179.46（-3.13-0.07%） 台湾加権指数 34458.67（-636.42-1.81%） 韓国総合株価指数 5898.66（-345.47-5.53%） 豪ＡＳＸ２００指数 9073.80（-127.09-1.38%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 80238.85（-1048.34-1.29%） シンガポ&#