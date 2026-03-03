ユーロドル本日の安値更新、ポンドドルも下げるリスク警戒のドル高優勢＝東京為替 ユーロドルは本日の安値を更新。1.1680ドルを付けた。昨日海外市場の安値1.1672ドルに迫っている。ポンドドルも1.3383ドルまで下落。ドルが全面高。ドル円もみ合いでクロス円も安値圏。 EURUSD 1.1681GBPUSD1.3385