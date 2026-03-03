流通経大は３日、サッカー部で部員が違法薬物を使用している疑いがあると情報提供があり、調査の結果、５人が使用を認めたと発表した。茨城県警が捜査している。大学は午後に緊急記者会見を開く。＊＊＊大学によると、２月２４日に特定の男子部員が違法薬物を使用している疑いがあるとの情報提供があった。部内での調査で複数の学生に簡易検査を実施したところ、学生１人から陽性反応が確認されたという。さらなる