高市総理は、今月（3月）予定されている日米首脳会談で、イラン情勢などをめぐり、トランプ大統領と「踏み込んだ話をする」と意欲を示しました。中道・山崎正恭 衆院議員「アメリカのこの行動（イラン攻撃）については法的評価はできないということだったんですけども、今後トランプ大統領との首脳会談を持たれるというふうに思うんですけども、自衛隊の後方支援等の話になったときも、ここまでに評価しておかないといけない