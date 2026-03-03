千葉工業大学（惑星探査研究センター 非常勤主席研究員 兼 工学部 宇宙・半導体工学科 教授：和田豊氏ら）は2026年1月23日、千葉県夷隅郡御宿町の御宿ロケット実験場にて、ガスハイブリッドロケットと推力方向制御（TVC）装置を組み合わせた地上燃焼試験を実施し、成功したと発表しました。同大学によると、ガスハイブリッドロケットを用いたTVC地上燃焼試験は世界初ということです。【▲ 推力方向制御装置を用いた燃焼試験の様子