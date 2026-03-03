浦和は3日にさいたま市内での練習を公開した。1月にプロ契約したU―17日本代表のMF和田武士（16）がJ公式戦でのクラブ最年少得点を視野に精力的なプレーを続けている。現在の記録は23年4月19日のルヴァン杯・湘南戦で早川隼平が決めたゴールで17歳4カ月14日。09年6月5日生まれの和田は10月18日までの試合で得点すれば記録を更新する。身長1メートル70の技巧派ボランチ。3列目からの飛び出しで得点感覚にも優れる。昨年は1学年