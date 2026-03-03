［パラ雪辱へ］＜上＞鈴木猛史３７（カヤバ）…アルペンスキー男子（座位）日本勢の活躍に沸いたミラノ・コルティナ五輪に続いて、３月６日にミラノ・コルティナ冬季パラリンピックが開幕する。前回大会でメダルに届かなかったパラアスリートにとって、４年間の進化を示す舞台でもある。五輪に「勇気もらった」自身最初のレースとなる滑降は開会式翌日の７日に行われる。日本選手のメダルラッシュに沸いた五輪をイメージ