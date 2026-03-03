◇WBC東京プール強化試合 オーストラリア 5-1 巨人2軍（3日、宮崎・サンマリン）この試合、横川投手が3番手で登板。2イニングを投げ、6回に無死満塁のピンチを招き3失点するなど課題が残った一方、7回にはテンポよく3者凡退に抑え、修正力を発揮する一幕もありました。横川投手は、0-1とビハインドの状況で6回からマウンドに上がると、先頭打者には追い込みながらも甘い変化球をレフト前に運ばれ、続く4番・ホール選手にも変化球を