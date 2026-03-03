中東情勢の緊迫化を受け、株価が大きく下落しています。3日の東京株式市場は、東証プライム市場に上場する全銘柄のおよそ9割が下落する全面安となっています。日経平均株価の下げ幅は1700円を超える場面もありました。2日も日経平均は下落したものの、個別銘柄では海運やエネルギー関連企業は船舶の運賃上昇や原油高により収益が改善するとして、株価が値上がりしていました。しかし、3日は原油高が日本経済全体に及ぼす悪影響が意