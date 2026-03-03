藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。2月24日（火）の同番組に、ゲストとして平愛梨、アルコ＆ピース・平子祐希と酒井健太が出演した。思春期の子どもの叱り方の話題では、藤本が見せた“厳しさ”に平子は驚いた様子で…。【映像】反抗期真っ只中の横澤夏子今回は「みんなどうしてる？最近のお悩み発表会」と題し、ゲストの3人が子どもに関する悩みを持ち寄った。平子は、中学2年生の長男