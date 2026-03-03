スズデンは堅調。２日の取引終了後、２月度の売上高推移速報を公表した。同月の売上高は前年同月比１１．７％増の４２億８９００万円と２カ月連続で前年を上回り、２ケタの増収となった。これを好感した買いが株価の下値を支えたようだ。昨年４月からの累計では前年同期比３．６％減の４０９億１６００万円となった。 出所：MINKABU PRESS