アゼアスが底堅い。２日の取引終了後、防護服「ＡＺＧＵＡＲＤ２０２０ＬＫ続服」を発売したと発表しており、買いが優勢になっている。通気性や透湿性に優れたＳＭＳ不織布の防護服で、従来の製品では適合が困難であった化学防護服の日本産業規格ＪＩＳＴ８１１５におけるタイプ４（スプレー防護用密閉服）にも適した高い防護性能を持っているという。 出所：MINKABU PRESS